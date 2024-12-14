Немецкий политик Нимайер заявил, что у Бербок нет политического будущего

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер оценил политическое будущее министра иностранных дел Германии Анналены Бербок после «ряда нелепых заявлений», передает РИА Новости.

По мнению Нимайера, Бербок вызывает смех даже среди сторонников нынешнего правительства, и шансов на серьезную карьеру у нее нет.

«Математика — это не ее конек, очевидно (...) и я знаю, что все были в ужасе от ее выступлений, особенно, если это экспромт. (...) Она уйдет в отставку как обычный член Бундестага, ей дадут какую-нибудь работу, место, чтобы у нее были деньги, но она никогда больше не сыграет важную роль в немецкой политике. Смотреть за ней было слишком страшно», — отметил Нимайер.

Ранее Бербок захотела поспорить с позицией российского коллеги Сергея Лаврова по Украине, но оконфузилась, допустив грубую ошибку в подсчетах — политик неправильно оценила численность населения Европы, завысив ее в два раза.

В 2023 году Бербок заявила, что поворот России на «360 градусов» сделает мир счастливым. После этих слов немцы высказались о стыде за политика.