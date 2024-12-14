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09:56, 14 декабря 2024Мир

Оценено политическое будущее министра иностранных дел Германии после «нелепых заявлений»

Немецкий политик Нимайер заявил, что у Бербок нет политического будущего
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Florion Goga / Reuters

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер оценил политическое будущее министра иностранных дел Германии Анналены Бербок после «ряда нелепых заявлений», передает РИА Новости.

По мнению Нимайера, Бербок вызывает смех даже среди сторонников нынешнего правительства, и шансов на серьезную карьеру у нее нет.

«Математика — это не ее конек, очевидно (...) и я знаю, что все были в ужасе от ее выступлений, особенно, если это экспромт. (...) Она уйдет в отставку как обычный член Бундестага, ей дадут какую-нибудь работу, место, чтобы у нее были деньги, но она никогда больше не сыграет важную роль в немецкой политике. Смотреть за ней было слишком страшно», — отметил Нимайер.

Ранее Бербок захотела поспорить с позицией российского коллеги Сергея Лаврова по Украине, но оконфузилась, допустив грубую ошибку в подсчетах — политик неправильно оценила численность населения Европы, завысив ее в два раза.

В 2023 году Бербок заявила, что поворот России на «360 градусов» сделает мир счастливым. После этих слов немцы высказались о стыде за политика.

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