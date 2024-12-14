Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:14, 14 декабря 2024Мир

Премьер Британии призвал G7 внимательно отнестись к событиям в Сирии

Премьер Британии Стармер призвал G7 внимательно отнестись к событиям в Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Henri Szwarc / Globallookpress.com

Британский премьер-министр Кир Стармер призвал страны «Большой семерки» (G7) внимательно отнестись к предстоящим событиям в Сирии после смены власти. Об этом сказано в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра, пишет РИА Новости.

«Обсуждая разворачивающуюся ситуацию в Сирии, премьер-министр сказал, что падение жестокого режима (президента Сирии Башара) Асада следует приветствовать, но мы должны помнить о том, что будет дальше», — отметила Стармер.

По его словам, приоритетами должны быть безопасность сирийского народа и поддержка политического перехода, который приведет «к заслуживающему доверия, инклюзивному и светскому» управлению от лица всех сирийцев.

Ранее бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд рассказал, что захват власти в Сирии вооруженной оппозицией будет иметь последствия для всего ближневосточного региона. Главную же угрозу ждет Ливан и Палестину.

Накануне Reuters написало, что президент Сирии Башар Асад держал в секрете свои планы покинуть страну и перед побегом якобы заверил офицеров, что Россия окажет помощь. Авторы материалов также подчеркивают, что Асад настолько долго скрывал свои планы бежать, что не поставил в известность даже своего младшего брата Махера Асада — командующего элитной 4-й бронетанковой дивизией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Роскомнадзор ограничил доступ к Viber. Какие законы нарушил мессенджер?

      Оппозиция Сирии раскрыла сроки подготовки к свержению Асада

      В России оценили ситуацию с птичьим гриппом в России

      В США заявили о необходимости восстановления отношений Запада с Россией

      Во Франции заявили о новой тактике в зоне спецоперации на Украине

      В Британии поставят балет «Щелкунчик» для феминисток

      В Польше сообщили о потерях страны из-за отсутствия санкций против России в одной сфере

      Фигурант дела о некачественных бронежилетах попросил выпустить его из СИЗО

      Американский конгрессмен обвинил ФБР в утаивании сведений о дронах в небе над США

      Премьер Британии призвал G7 внимательно отнестись к событиям в Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше