Премьер Британии призвал G7 внимательно отнестись к событиям в Сирии

Премьер Британии Стармер призвал G7 внимательно отнестись к событиям в Сирии

Британский премьер-министр Кир Стармер призвал страны «Большой семерки» (G7) внимательно отнестись к предстоящим событиям в Сирии после смены власти. Об этом сказано в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра, пишет РИА Новости.

«Обсуждая разворачивающуюся ситуацию в Сирии, премьер-министр сказал, что падение жестокого режима (президента Сирии Башара) Асада следует приветствовать, но мы должны помнить о том, что будет дальше», — отметила Стармер.

По его словам, приоритетами должны быть безопасность сирийского народа и поддержка политического перехода, который приведет «к заслуживающему доверия, инклюзивному и светскому» управлению от лица всех сирийцев.

Ранее бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд рассказал, что захват власти в Сирии вооруженной оппозицией будет иметь последствия для всего ближневосточного региона. Главную же угрозу ждет Ливан и Палестину.

Накануне Reuters написало, что президент Сирии Башар Асад держал в секрете свои планы покинуть страну и перед побегом якобы заверил офицеров, что Россия окажет помощь. Авторы материалов также подчеркивают, что Асад настолько долго скрывал свои планы бежать, что не поставил в известность даже своего младшего брата Махера Асада — командующего элитной 4-й бронетанковой дивизией.