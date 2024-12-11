Бывший посол Британии рассказал о последствиях смены власти в Сирии

Экс-посол Британии Форд: захват власти в Сирии грозит Ливану и Палестине

Захват власти в Сирии вооруженной оппозицией будет иметь последствия для всего ближневосточного региона. Главную же угрозу ждет Ливан и Палестину, рассказал бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд, пишет РИА Новости.

«Региональные последствия серьезны. Прежде всего, Ливану сейчас угрожает двойной удар сирийских джихадистов и их израильских союзников, которые надеются воспользоваться моментом слабости "Хезболлы"», — подчеркнул он.

При этом Форд считает, что между Сирией и Израилем наступит мир. Группы джихада более чем готовы вступить в союз с Израилем с целью борьбы со своими общими врагами — «Хезболлой» и Ираном, добавил он.

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