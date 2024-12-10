Названа цель ввода войск Израиля в Сирию

Политолог Супонина связала ввод войск Израиля в Сирию с отвлечением внимания

Израиль ввел войска в Сирию, чтобы отвлечь общественное внимание от других геополитических проблем страны, считает эксперт РСМД, политолог-международник Елена Супонина. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала цель этой военной операции.

«Понятно, что [премьер-министр Израиля] Биньямин Нетаньяху хочет перевести внимание общественного мнения Израиля с некоторых неудач, связанных с заложниками, длительным конфликтом в секторе Газа, так себе результатами в Ливане — на успехи. Наверное, с точки зрения израильтян это действительно будет воспринято как успех нынешних властей. Ясно, что Израиль в ближайшем будущем не отдаст Голанские высоты, хотя это является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН», — сказала она.

Также специалист считает, что таким образом Израиль хочет сократить влияние другого своего противника — Ирана.

Израиль хочет себя обезопасить — это одна цель. Вторая цель банальна — это ослабление иранского влияния Елена Супонина эксперт РСМД, политолог-международник

По мнению политолога, Израиль хочет занять еще больше территорий на Голанских высотах, и сейчас стране удалось закрепить там свое присутствие.

Как передает Al Mayadeen, танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были замечены в 20 километрах от Дамаска. По информации телеканала, израильская техника выдвинулась за пределы буферной зоны вдоль границы с Сирией. Однако позже пресс-служба ЦАХАЛ опровергла эту информацию.

Днем ранее ЦАХАЛ в течение ночи установила контроль над дополнительными районами в буферной зоне на границе с Сирией, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, израильские силы вошли туда, чтобы обеспечить безопасность жителей поселений на Голанских высотах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Голанские высоты неотъемлемой частью Израиля. Также он заявил, что после смены власти в Сирии считает утратившим силу соглашение о разделении сил от 1974 года, в соответствии с которым в буферной зоне на Голанах могли размещаться только силы ООН.