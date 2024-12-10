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20:33, 10 декабря 2024Мир

Сирии без Асада предрекли эпоху политического ислама

Политолог аль-Фили: Сирию без Асада ждет эпоха политического ислама
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Сирию после падения режима Башара Асада ждет эпоха политического ислама. Об этом заявил профессор политологии Университета Эль-Мустансирия в Багдаде Исам аль-Фили, сообщает РИА Новости.

«Если говорить о будущем Сирии после Асада, то в качестве первоначальных характеристик появятся признаки так называемого исламского государства. (...) Что касается переходного правительства и тех, к кому власть перейдет после этого, то их основу будут составлять исламские группировки при отсутствии представителей светской образованной элиты», — сказал он.

По словам эксперта, ситуация будет зависеть от характера переходного периода и сохранится временно. «Если сирийский народ сделает правильный выбор, то этот выбор будет в пользу светского государства, поскольку Сирия является неотъемлемой частью [мира, основанного на] концепции светского либерализма», — объяснил Исам аль-Фили.

Ранее лидер группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что Западу не стоит бояться новых властей Сирии после смены правительства в республике. Он уточнил, что население истощено войной, поэтому новые власти Сирии не готовы к еще одному конфликту.

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