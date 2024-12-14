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05:06, 14 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиянам сообщили о новой схеме мошенников с уведомлениями о посылках

Куратор Мошеловки раскрыла новую схему мошенников с уведомлениями о посылках
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мошенники для получения персональных данных и платежных реквизитов отправляют пользователям сообщения о поступлении посылки, информацию о которой можно узнать по ссылке из СМС. Об этом рассказала эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, при переходе по ссылке юзер попадает на хакерский сайт известного сервиса доставки, который полностью копирует оригинал. Затем у жертвы запрашивают персональные данные и платежные реквизиты.

Храпунова напомнила, что переход по ссылкам из сообщений от неизвестных пользователей крайне опасен.

Ранее директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский заявил, что одним из самых популярных сценариев мошенничества в 2024 году стал взлом аккаунта на портале «Госуслуги» (по такой схеме обмана происходит около 40 процентов мошеннических практик).

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