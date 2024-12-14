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14:54, 14 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин упал на шампур во время поминок в Москве

В Москве мужчина во время поминок упал на шампур
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве 44-летний мужчина во время поминок упал на шампур, его госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, группа мужчин поминала друга в бане, взяв с собой алкоголь. Товарищи не заметили, как один из них вышел на улицу, а когда спохватились его и отправились искать, увидели кровь. Мужчина лежал с колото-резаным ранением. На место вызвали скорую.

Пострадавший заявил, что вышел из бани на заснеженную улицу, поскользнулся и напоролся на шампур.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области беременная россиянка выпала из окна, пытаясь напугать мужа.

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