Россиянин упал на шампур во время поминок в Москве

В Москве мужчина во время поминок упал на шампур

В Москве 44-летний мужчина во время поминок упал на шампур, его госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, группа мужчин поминала друга в бане, взяв с собой алкоголь. Товарищи не заметили, как один из них вышел на улицу, а когда спохватились его и отправились искать, увидели кровь. Мужчина лежал с колото-резаным ранением. На место вызвали скорую.

Пострадавший заявил, что вышел из бани на заснеженную улицу, поскользнулся и напоролся на шампур.

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