Российские военные отразили две контратаки ВСУ и нанесли поражение семи бригадам

Российская группировка «Юг» отразила две контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесла поражение формированиям семи украинских бригад. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев в беседе с РИА Новости.

По его словам, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих. Кроме того, барражирующими боеприпасами были поражены боевая бронированная машина «Козак» и пикап. Также российские войска уничтожили две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что условиями рождественского перемирия с Украиной могли бы стать отсутствие провокаций в адрес России, прекращение ударов вглубь территории страны. Он добавил, что на данный момент не видит стремления Киева к прекращению огня.