Российские войска подняли флаг над зданием городского совета в Курахове ДНР

Рогов: российские войска подняли флаг над зданием городского совета в Курахове

Российские войска подняли флаг над зданием городского совета в Курахове в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Он заявил, что здание городского совета в западной части города находится полностью под контролем Вооруженных сил (ВС) России.

11 декабря сообщалось, что бойцы 5-й бригады 51-й армии Южного военного округа ВС России водрузили в Курахово флаг на самом высоком здании.