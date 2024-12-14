Шансы Эрдогана присоединить к Турции пять сирийских городов оценили

Политолог Глазунов: Турция приложит усилия, чтобы забрать часть территории Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приложит максимум усилий, чтобы присоединить к стране часть территории Сирии, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил шансы политика забрать пять сирийских городов.

Насчет того, получится ли, трудно сказать. Турецкая армия одна из сильнейших в регионе, Сирия не способна сопротивляться, а арабские страны не очень-то хотят вмешиваться Олег Глазунов политолог

«Я думаю, что Эрдоган попробует определенную часть территории забрать в рамках проекта неоосманизма. Многие думают, что этот проект заглох, затормозился, но нет, Эрдоган хочет примерить на себя лавры [первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля] Ататюрка. Он хочет о себе мнение, как о выдающемся турецком деятеле, о втором Ататюрке, поэтому он будет стараться взять под контроль все эти города Сирии, в том числе столицу Дамаск, мотивируя тем, что раньше это все принадлежало Османской империи», — сказал политолог.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что намерен присоединить к стране Дамаск, Алеппо, Ракку, Хаму и Идлиб. «Города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка, станут нашими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа!» — сказал он. Также он пообещал пересмотреть итоги Первой мировой войны и присоединить сирийские территории, которые ранее были османскими провинциями.