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21:07, 14 декабря 2024Мир

Сын Трампа рассказал о планах демократов бойкотировать инаугурацию отца

Сын Трампа заявил, что группа демократов хочет бойкотировать инаугурацию отца
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Трамп Дональд (младший)

Трамп Дональд (младший). Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший рассказал, что ряд конгрессменов-демократов планирует бойкотировать инаугурацию его отца. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Судя по всему, большая группа законодателей-демократов планирует бойкотировать инаугурацию моего отца. И это отлично, поскольку тогда на ней сможет присутствовать больше настоящих патриотов», — заявил он.

По словам Трампа-младшего, он приветствует соответствующее решение данного ряда политиков.

Ранее стало известно, что Трамп пригласил на свою инаугурацию премьер-министра Италии Джорджу Мелони, а также ряд лидеров стран Латинской Америки. Уточняется, что предложение посетить церемонию направлялось по неформальным каналам.

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