Раскрыт список приглашенных на инаугурацию Трампа иностранных лидеров

CNN: Трамп пригласил на свою инаугурацию премьера Италии Мелони

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию премьер-министра Италии Джорджию Мелони, а также ряд лидеров стран Латинской Америки. Список зарубежных лидеров раскрыл телеканал CNN.

«Президент Сальвадора Найиб Букеле, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей также были приглашены Трампом или его командой (...) Все трое являются близкими союзниками Трампа, которые также время от времени беспокоили США и их союзников своей поддержкой тактики сильного лидера», — отмечается в материале телеканала.

Кроме того, известно, что Трамп пригласил ряд других иностранных лидеров, однако их имена не разглашаются. Дополнительно уточняется, что предложение посетить инаугурацию направлялось по неформальным каналам.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон на церемонию инаугурации Трампа. В частности, китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и остро осознающие динамику сил в отношениях между США и Китаем, остались в недоумении относительно намерений Трампа и обхода им всех возможных дипломатических каналов.