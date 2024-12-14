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12:29, 14 декабря 2024Силовые структуры

Убийца директора ресторанов Burger King оказался серийным маньяком

Shot: убивший водительницу BlaBlaCar Виталий Чикирев оказался серийным маньяком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Убийца директора ресторана Burger King Ирины Ахматовой, которая пропала во время поездки с попутчиками из сервиса BlaBlaCar в 2018 году, оказался маньяком-серийником. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, Виталий Чикирев, отбывающий наказание во Владимирском централе, признался еще в четырех убийствах, на его счету шесть доказанных жертв. «Теперь ему светит пожизненное лишение свободы. К делам об убийствах плюсом добавилась статья за незаконное хранение оружия», — говорится в сообщении.

Об исчезновении Ахматовой стало известно утром 26 декабря 2018 года. Женщина пропала во время поездки на своей машине из Москвы в Тулу. Она везла попутчика, которого нашла через сервис BlaBlaCar. Им оказался мужчина, отбывший длительный срок за сексуальные преступления и мошенничество. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Позднее машина Ахматовой была найдена около одного из торговых центров в Ярославле. Автомобиль тщательно вымыли, с него сняли номера.

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