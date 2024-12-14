В Абхазии задержали сотрудничавшего с украинской разведкой гражданина Румынии

В Абхазии задержали гражданина Румынии, сотрудничавшего с ГУР Украины

Гражданина Румынии Дэвида Керча задержали в Абхазии. Мужчина сотрудничал с украинской разведкой, он должен был снимать военные объекты с помощью дрона, сообщает служба государственной безопасности республики, пишет РИА Новости.

«В ходе проведенных оперативных мероприятий 10 декабря силами сотрудников СГБ пресечена попытка привлечения гражданина Румынии Дэвида Керча Адриана к сбору информации о военных объектах, расположенных в Абхазии», — сказано в сообщении.

Как уточняется, Керч заехал в Абхазию с туристическими целями. При этом гражданин Румынии находился в контакте с главным управлением разведки Украины (ГУР) с целью передачи данных о местах нахождения военных объектов.

10 декабря сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики приговорил 20-летнего гражданина Украины Михаила Каримова к 11 годам колонии строгого режима за шпионаж. По данным суда, в период с декабря 2022 года по июнь 2023 года он находился в Мариуполе, где собирал и передавал в ГУР Украины данные о местоположении и передвижениях вооружения и войск России.