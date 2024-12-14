Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:36, 14 декабря 2024Силовые структуры

В Абхазии задержали сотрудничавшего с украинской разведкой гражданина Румынии

В Абхазии задержали гражданина Румынии, сотрудничавшего с ГУР Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Гражданина Румынии Дэвида Керча задержали в Абхазии. Мужчина сотрудничал с украинской разведкой, он должен был снимать военные объекты с помощью дрона, сообщает служба государственной безопасности республики, пишет РИА Новости.

«В ходе проведенных оперативных мероприятий 10 декабря силами сотрудников СГБ пресечена попытка привлечения гражданина Румынии Дэвида Керча Адриана к сбору информации о военных объектах, расположенных в Абхазии», — сказано в сообщении.

Как уточняется, Керч заехал в Абхазию с туристическими целями. При этом гражданин Румынии находился в контакте с главным управлением разведки Украины (ГУР) с целью передачи данных о местах нахождения военных объектов.

10 декабря сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики приговорил 20-летнего гражданина Украины Михаила Каримова к 11 годам колонии строгого режима за шпионаж. По данным суда, в период с декабря 2022 года по июнь 2023 года он находился в Мариуполе, где собирал и передавал в ГУР Украины данные о местоположении и передвижениях вооружения и войск России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Роскомнадзор ограничил доступ к Viber. Какие законы нарушил мессенджер?

      В Абхазии задержали сотрудничавшего с украинской разведкой гражданина Румынии

      В Германии подняли вопрос о подозреваемом в подрыве «Северный потоков»

      Объект инфраструктуры загорелся в российском регионе после атаки дронов ВСУ

      Россиянам сообщили о новой схеме мошенников с уведомлениями о посылках

      В России назвали условия рождественского перемирия с Украиной

      Оппозиция Сирии раскрыла сроки подготовки к свержению Асада

      В России оценили ситуацию с птичьим гриппом в России

      В США заявили о необходимости восстановления отношений Запада с Россией

      Во Франции заявили о новой тактике в зоне спецоперации на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше