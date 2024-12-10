В России осудили украинца за сбор информации о передвижениях военной техники в Мариуполе

В ДНР суд приговорил украинца к 11 годам колонии за шпионаж

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 20-летнего гражданина Украины Михаила Каримова к 11 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

Он осужден по статьям 276 («Шпионаж») и 222 («Незаконные приобретение, хранение, ношение боеприпасов») УК РФ.

По данным суда, в период с декабря 2022 года по июнь 2023 года Каримов находился в Мариуполе, где собирал и передавал в Главное управление разведки Украины данные о местоположении и передвижениях вооружения и войск России. Переданная им информация могла быть использована для нанесения ударов по местам дислокации российских военных. Также с марта 2022 по октябрь 2023 года он незаконно приобрел боеприпасы, которые хранил дома.

Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России осудили украинца за сбор информации о передвижениях военной техники.

