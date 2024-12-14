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02:24, 14 декабря 2024Экономика

В Госдуме предложили ежегодно выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения

Депутат Чернышов предложил ежегодно выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов предложил ежегодно выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения всем категориям пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что в 2025 году законопроект будет повторно внесен на рассмотрение Госдумы. «Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ», — сказал он.

По словам Чернышова, 13-я пенсия позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны правительства, а также использовать дополнительные средства на празднование или личные нужды.

С 1 января 2025 года страховые пенсии россиян по старости проиндексируют на 7,3 процента. Такая сумма основана на прогнозируемом уровне инфляции по итогам года. Возможность дополнительной индексации также допускали в Социальном фонде России.

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