В Госдуме предложили ежегодно выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения

Депутат Чернышов предложил ежегодно выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов предложил ежегодно выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения всем категориям пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что в 2025 году законопроект будет повторно внесен на рассмотрение Госдумы. «Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ», — сказал он.

По словам Чернышова, 13-я пенсия позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны правительства, а также использовать дополнительные средства на празднование или личные нужды.

С 1 января 2025 года страховые пенсии россиян по старости проиндексируют на 7,3 процента. Такая сумма основана на прогнозируемом уровне инфляции по итогам года. Возможность дополнительной индексации также допускали в Социальном фонде России.