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04:31, 14 декабря 2024Экономика

В Польше сообщили о потерях страны из-за отсутствия санкций против России в одной сфере

В Польше пожаловались на потери из-за отсутствия санкций против удобрений из РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Член Европейского парламента (ЕП) от Польши Беата Шидло сообщила о потерях Варшавы из-за отсутствия санкций против России в сфере импорта удобрений. Об этом говорится в парламентском запросе евродепутата к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Европейский рынок, включая польский, был и остается наводненным удобрениями из России и Белоруссии, которые производились с использованием дешевого российского газа, в результате чего польские производители, включая Grupa Azoty — второй по величине в Европе производитель нитратов и многокомпонентных удобрений — не могут быть конкурентоспособными», — пишет она.

Остановка производства удобрений на предприятиях Grupa Azoty привела к отсутствию спроса на основное сырье для производства удобрений, которым является сера. Это стало причиной закрытия сотен предприятий и компаний, производящих удобрения, и, как следствие, к массовым сокращениям персонала

Беата Шидлочлен Европейского парламента от Польши

В связи с этим, по ее словам, важно вновь ввести тарифы на беспрепятственный ввоз продовольствия и удобрений в Европу и Польшу. «Ситуация представляет реальную угрозу дальнейшему существованию Grupa Azoty и прежде всего продовольственной безопасности Европы», — уточняет автор обращения.

Шидло спрашивает у Еврокомиссии, принимает ли она меры по борьбе с «монополизацией» удобрений Россией и Белоруссией, и интересуется, когда будут введены пошлины на удобрения российского и белорусского происхождения.

Ранее член ЕП от Польши Марта Вцисло призвала срочно ввести санкции против удобрений, импортируемых из России. Она пишет, что пишет, что после введения санкций ЕС в отношении российского газа и нефти импорт удобрений из России и Белоруссии резко возрос.

«В то время как Европа диверсифицирует импорт удобрений из разных регионов мира, для ЕС не менее важно ввести санкции в отношении российских и белорусских удобрений. Без решительных действий Европа снова рискует оказаться в структурной зависимости», — сообщала Вцисло.

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