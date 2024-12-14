В России заявили о возможности восстановления связей с Южной Кореей

Посол Зиновьев: Россия и Южная Корея могут восстановить связи

Москва и Сеул могут восстановить связи после объявления решения парламента Южной Кореи о вынесении импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю. Об этом заявил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в последнее время отношения между странами ухудшились и подошли к точке невозврата, которой стало бы решение Южной Кореи о прямых поставках Украине летального оружия. «К счастью, в Сеуле не перешли эту "красную линию", что сохраняет возможности для стабилизации и в перспективе восстановления наших связей», — написал дипломат.

Зиновьев выразил надежду, что драматические события, происходящие во внутриполитической жизни Кореи, не будут препятствовать восстановлению связей с Россией, а, напротив, поспособствуют этому.

Ранее парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Ёлю. За предложение о сложении полномочий проголосовали 204 депутата, против — 84 парламентария. Далее решение об отстранении главы республики будет принимать Конституционный суд.