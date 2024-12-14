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02:11, 14 декабря 2024Мир

В Швейцарии раскритиковали нападение Femen на памятник в Женеве

В Швейцарии сочли позором нападение украинок из Femen на памятник в Женеве
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Официальный представитель молодежного крыла «Демократического союза центра», крупнейшей партии в парламенте Швейцарии, Энзо Малорджо раскритиковал акцию активисток движения Femen, повредивших бензопилой деревянный памятник «Сломанный стул» перед штаб-квартирой ООН в Женеве. Свое мнение он разместил на странице в соцсети X.

Поступок украинок он счел «абсолютным позором, плевком на мир и человечество». Малорджо подчеркнул, что скульптура является универсальным символом борьбы с противопехотными минами, а также олицетворяет десятилетия дипломатической борьбы, спасенные жизни и человеческое достоинство. По его словам, повредив его, активисты перешли границы подлости.

Ранее сообщалось, что полуобнаженные участницы проукраинской акции подпиливали памятник, выкрикивая лозунги против членства России в ООН. В результате акции на скульптуре появилось около 12 порезов. Представитель полиции Женевы сообщил, что в связи с произошедшим четыре человека были доставлены на допрос в одно из отделений.

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