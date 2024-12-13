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15:26, 13 декабря 2024Мир

Полуголые проукраинские активистки с бензопилами повредили памятник у здания ООН

Участницы проукраинской акции в Женеве повредили памятник у здания ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Полуобнаженные участницы проукраинской акции повредили памятник у здания ООН в Женеве, подпилив его бензопилами. Об этом сообщает Reuters.

По данным очевидцев, полуголые участницы украинского феминистского движения Femen с помощью бензопил несколько раз ударили по деревянному памятнику, установленному около здания ООН. Скульптура «Сломанный стул» посвящена ущербу, который противопехотные мины наносят мирным жителям в зонах конфликтов.

В публикации сообщается, что проукраинские активистки подпиливали памятник, выкрикивая лозунги против членства России в ООН. В результате акции на скульптуре появилось около 12 порезов. Представитель полиции Женевы сообщил, что в связи с произошедшим четыре человека были доставлены на допрос в одно из отделений.

4 декабря Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по теме конфликта на Украине.

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