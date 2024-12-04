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22:15, 4 декабря 2024Мир

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по Украине

Небензя: Россия запросила заседание СБ ООН по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Россия запросила на 20 декабря заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по теме конфликта на Украине. Об этом сообщил постпред России при организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«Очевидно, что Соединенные Штаты и их сателлиты решили достать этот сюжет (о якобы похищаемых РФ украинских детях — прим. "Ленты. ру") из нафталина, чтобы сместить акцент с предпринятых ими в последнее время эскалационных шагов», — уточнил он.

По его словам, шаги со стороны Запада призваны усугубить и расширить географию украинского конфликта и грозящих прямым столкновением ядерных держав. Небензя уточнил, что имеет в виду разрешение на применение дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Об этом западным представителям придется говорить на запрошенном на 20 декабря отдельном заседании.

Ранее Василий Небензя заявил, что единственная угроза украинским детям исходит от властей Украины, включая президента страны Владимира Зеленского. По его мнению, Киев в будущем отправит нынешних украинских детей сражаться в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда закончатся военнообязанные более старшего возраста.

До этого Василий Небензя назвал государство, подтолкнувшее Киев в сторону неминуемого разгрома. Речь шла о Великобритании.

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