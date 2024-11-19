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03:45, 19 ноября 2024Мир

Небензя назвал подтолкнувшую Украину к разгрому страну

Небензя: Великобритания подтолкнула Киев в сторону неминуемого разгрома
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя назвал государство, подтолкнувшее Киев в сторону неминуемого разгрома. Во время заседания Совбеза ООН дипломат подчеркнул, что Великобритания спровоцировала выбор Украины в пользу продолжения конфронтации с РФ.

Небензя напомнил, что после начала специальной военной операции (СВО) находившийся в то время на посту премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон посетил Киев и отговорил президента Украины Владимира Зеленского подписать в Стамбуле мирное соглашение с Россией.

«Я думаю, что на Украине долго не забудут того, что именно благодаря этим действиям Вашей страны это государство сегодня находится в ужасающем экономическом состоянии, потеряло большую часть своей армии и военной техники, а также лишилось как минимум четырех регионов, помимо еще в 2014 году вышедшего из состава Украины Крыма», — высказался он.

Ранее Небензя прокомментировал решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по России ракетами ATACMS. По его словам, власти Великобритании и Франции, несмотря на скорый уход Байдена со своего поста, спешат «подыграть уходящей администрации», разрешая Киеву удары по РФ вслед за Вашингтоном.

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