Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:23, 19 ноября 2024Мир

Небензя прокомментировал решение Байдена по России словами «ему нечего терять»

Небензя: Байдену нечего терять, а Лондон и Париж втягивают Европу в эскалацию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по России ракетами ATACMS словами «ему нечего терять». Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН.

По его словам, власти Великобритании и Франции, несмотря на скорый уход Байдена с поста президента США, спешат «подыграть уходящей администрации», разрешая Киеву удары по РФ вслед за Вашингтоном.

«Байдену в силу многих причин уже нечего терять, но поражает близорукость руководства Великобритании и Франции, которые втягивают не только свои страны, но и всю Европу в полномасштабную эскалацию с крайне серьезными последствиями», — сказал дипломат.

Ранее Небензя посоветовал забыть о попытках победить Россию на поле боя. Он напомнил, что Европа «уже не раз это пыталась сделать», и результат этих попыток «хорошо известен».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Абхазии сообщили о согласии президента уйти в отставку

      Президент Абхазии согласился уйти в отставку при одном условии

      В России назвали возможный ответ на удары ВСУ дальнобойными ракетами

      Названы места проведения следующих саммитов «Большой двадцатки»

      В Абхазии назвали имя исполняющего обязанности президента

      Захарова прокомментировала отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20

      Назван срок появления в Москве сугробов

      Небензя прокомментировал решение Байдена по России словами «ему нечего терять»

      Лидеры «Большой двадцатки» приветствовали все инициативы по вопросу Украины

      В Ростовской области произошел взрыв после падения беспилотника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше