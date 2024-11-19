Небензя прокомментировал решение Байдена по России словами «ему нечего терять»

Небензя: Байдену нечего терять, а Лондон и Париж втягивают Европу в эскалацию

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по России ракетами ATACMS словами «ему нечего терять». Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН.

По его словам, власти Великобритании и Франции, несмотря на скорый уход Байдена с поста президента США, спешат «подыграть уходящей администрации», разрешая Киеву удары по РФ вслед за Вашингтоном.

«Байдену в силу многих причин уже нечего терять, но поражает близорукость руководства Великобритании и Франции, которые втягивают не только свои страны, но и всю Европу в полномасштабную эскалацию с крайне серьезными последствиями», — сказал дипломат.

Ранее Небензя посоветовал забыть о попытках победить Россию на поле боя. Он напомнил, что Европа «уже не раз это пыталась сделать», и результат этих попыток «хорошо известен».