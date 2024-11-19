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01:44, 19 ноября 2024Мир

Небензя посоветовал забыть о попытках победить Россию на поле боя

Небензя заявил в СБ ООН о невозможности победить Россию на поле боя
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил о бесперспективности попыток военного поражения РФ. Слова дипломата приводит ТАСС.

«О попытках победить Россию на поле боя мы вам советуем забыть», — высказался он. Небензя напомнил, что Европа «уже не раз это пыталась сделать», и результат этих попыток «хорошо известен».

Ранее постоянный представитель РФ в ООН сообщил, что Москва достигнет поставленных целей специальной военной операции (СВО) вне зависимости от решения США разрешить Украине наносить удары вглубь РФ дальнобойными ракетами. По его словам, цели будут достигнуты дипломатическим или военным путем.

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