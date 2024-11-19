В России оценили шансы достичь целей СВО после решения США по ударам ВСУ

Небензя: цели СВО будут достигнуты вне зависимости от разрешения ВСУ бить по РФ

Россия достигнет поставленных целей специальной военной операции (СВО) вне зависимости от решения США разрешить Украине наносить удары вглубь РФ дальнобойными ракетами. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, цели будут достигнуты дипломатическим или военным путем. Никакие мирные планы и схемы, разрабатываемые на Западе ради спасения Владимира Зеленского, не смогут этому помешать, подчеркнул Небензя.

Вечером 18 ноября американский президент Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом ракет ATACMS по территории России. По информации The New York Times, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.