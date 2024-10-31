Небензя пообещал не дать «зализать раны» Украине

Небензя: Россия не даст «зализать раны» Украине повторением Минских соглашений

Россия не даст «зализать раны» Украине заморозкой конфликта или повторением Минских соглашений. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Никакой заморозки фронта для того, чтобы режим Зеленского мог "зализать раны", не будет», — заявил постпред при ООН. Он также добавил, что все цели специальной военной операции (СВО) остаются в силе и не меняются.

Небензя пообещал, что Россия избежит ситуации, аналогичной заключению Минских соглашений в 2014-2015 годах. Дипломат также исключил вступление Украины в НАТО в каком-либо виде.

Ранее Небензя назвал причину отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. По словам дипломата, западные союзники Украины начинают осознавать, что главной проблемой Киева является не нехватка вооружений.