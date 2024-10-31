Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:25, 31 октября 2024Бывший СССР

Небензя назвал причину отступления ВСУ на фронте

Небензя: ВСУ отступают на фронте из-за утраты веры в легитимность Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на фронте из-за утраты веры в легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Народ просто перестал верить потерявшему еще в мае всякую легитимность бывшему актеру», — заявил постпред при ООН.

Небензя назвал причину продолжающегося отступления ВСУ на фронте. По словам дипломата, западные союзники Украины начинают осознавать, что главной проблемой Киева является не нехватка вооружений.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского. По мнению министра, требования Зеленского показывают его полную неадекватность как политика и человека.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стал известен первый пункт нового «плана победы» Зеленского

      В РФС предостерегли Бруней от выступления полупрофессиональной сборной

      Новый фигурант появился в деле блогера Шабутдинова о мошенничестве

      На найденном в канализации теле модели Кристины Рэй не обнаружили следов насилия

      Ведущий «России 1» заявил об угрозах со стороны депутата Хамзаева

      «Калашников» поставил «Индикатор» заказчику

      Российский регион в 2,5 раза увеличил выплаты за подписание контракта с Минобороны

      В Сумской области раздался взрыв

      Небензя оценил возможность заморозки конфликта на Украине

      Курс на евроинтеграцию внесут в Конституцию Молдавии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше