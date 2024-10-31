Небензя: ВСУ отступают на фронте из-за утраты веры в легитимность Зеленского

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на фронте из-за утраты веры в легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Народ просто перестал верить потерявшему еще в мае всякую легитимность бывшему актеру», — заявил постпред при ООН.

Небензя назвал причину продолжающегося отступления ВСУ на фронте. По словам дипломата, западные союзники Украины начинают осознавать, что главной проблемой Киева является не нехватка вооружений.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского. По мнению министра, требования Зеленского показывают его полную неадекватность как политика и человека.