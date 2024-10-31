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14:57, 31 октября 2024Бывший СССР

Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского

Лавров: высказывания Зеленского показывают его полную неадекватность

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского показывают его полную неадекватность как политика и человека. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«То, что он говорит, подтверждает с каждым разом его полную неадекватность», — высказался глава МИД России.

Лавров прокомментировал просьбу Зеленского перебросить войска НАТО на Украину на встрече с генсеком альянса Марком Рютте. По его мнению, подобные высказывания демонстрируют неадекватность Зеленского как политика и обычного человека.

Министр также добавил, что проблема отправки иностранных вооруженных контигентов на Украину имеет какое-то серьезное значение из-за фактического участия Запада в конфликте. Дипломат указал на наличие западных военных инструкторов на Украине.

Ранее Лавров ответил на вопрос о возможности завершить конфликт на Украине «вничью». По его мнению, такое понятие можно применить к самым разным ситуациям, в том числе и к Стамбульским соглашениям 2022 года.

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