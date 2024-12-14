В США заявили о недовольстве иранцев из-за выделенных на Сирию миллиардов долларов

NYT: иранцы критикуют правительство из-за выделенных Сирии миллиардов долларов

Граждане Ирана недовольны своим правительством из-за миллиардов долларов, которые были потрачены на поддержку Сирии и «пролитой иранской крови» на фоне стремительного падения режима Башара Асада. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Отмечается, что иранские власти обвиняют «с самых неожиданных сторон», включая критику на ток-шоу, в социальных сетях, в городских общественных чатах, а также на заголовках главных газет страны.

«Даже некоторые из тех, кто воевал на стороне своего правительства в Сирии или потерял членов семьи в гражданской войне, задаются вопросом, стоило ли это того», — заявил бывший иранский законодатель Хешматоллы Фалахатпишеха в беседе с газетой.

Ранее бывший советник экс-президента Ирана Саид Лайлаз в беседе с агентством Bloomberg отметил, что ситуация в Сирии и свержение Асада потрясли Иран и его «ось сопротивления».