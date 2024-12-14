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04:52, 14 декабря 2024Мир

В США заявили о необходимости восстановления отношений Запада с Россией

RS: Западу придется восстановить отношения с РФ, чтобы прийти к стабильности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Западу необходимо будет восстановить отношения с Россией, чтобы прийти к стабильности, которая сохранялась в годы холодной войны. Об этом написало издание Responsible Statecraft, ссылаясь на эксперта по внешней политике из Университета Галле-Виттенберга Йоханнеса Варвика.

По мнению аналитика, независимо от исхода конфликта, Западу придется налаживать отношения с Россией, чтобы обеспечить их сосуществование в «холодной войне 2.0».

Он отметил, что в Европе и США как гражданское общество, так и политическая элита все больше склоняются к мирному урегулированию украинского конфликта. Но Киев находится далеко от достижения хоть каких-то результатов, не говоря уже о победе.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок к началу переговоров России с Украиной. При этом Россия по-прежнему сохраняет открытость к урегулированию конфликта, добавил он.

Ранее подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что затягивание украинским президентом Владимиром Зеленским начала переговоров по конфликту не улучшит положение Киева.

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