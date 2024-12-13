В Кремле порассуждали о предпосылках к переговорам с Украиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок к началу переговоров России с Украиной. Его рассуждения по ситуации приводит ТАСС.
Пресс-секретарь президента отметил, что Россия по-прежнему сохраняет открытость к урегулированию конфликта.
По данным Пескова, позиция Киева мешает этому. «Москва пока не видит предпосылок для переговоров с Киевом, потому что от них уклоняется Украина», — пояснил он.
До этого глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев не готов к переговорам с Москвой. По его мнению, для начала процесса по урегулированию Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с Российской Федерацией на равных.
Кроме того, соратник Зеленского подчеркнул, что для начала переговоров Киев должен получить «гарантии безопасности» и достаточное количество вооружения и техники.