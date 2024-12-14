В Турции заявили о готовности сбивать израильские самолеты в Сирии

Yeni Şafak: Турция готова начать сбивать самолеты ЦАХАЛ в Сирии

Турция готова начать сбивать самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в случае нанесения ударов в поддержку курдских подразделений, которые Анкара считает террористическими. Об этом сообщило издание Yeni Şafak в своем Telegram-канале.

Отмечается, что курды обратились за помощью к Израилю в борьбе с протурецкими группировками. Анкара узнала об этом и уведомила Тель-Авив о последствиях в случае таких действий.

«В случае, если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители готовы уничтожить их. Соответствующие приказы уже переданы нашему Генеральному штабу ВС Турции», — рассказал собеседник издания.

Подчеркивается, что Израиль ранее не наносил ударов по протурецким силам.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично одобрил удары авиации страны по стратегически важным военным объектам Сирии. Он отметил, что еврейское государство не намерено вмешиваться во внутренние дела Сирии, однако планирует сделать все необходимое для обеспечения своей безопасности.