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04:40, 14 декабря 2024Мир

Во Франции заявили о новой тактике в зоне спецоперации на Украине

Le Figaro: ВСУ лишились возможности удерживать фронт из-за продвижения ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украинские бойцы лишены возможности удерживать свои позиции, а ВС России уверенно продвигаются. Об этом написало издание Le Figaro со ссылкой на источник во французской армии.

Собеседник агентства отметил, что ВСУ испытывают серьезные проблемы из-за дефицита ресурсов и отсутствия ротации в войсках вплоть до того, что они не могут построить оборонительные сооружения.

«Русские не ускоряют наступление. Просто украинцы больше не могут удерживать фронт. На данный момент решительного рывка не видно», — подчеркнул источник. По его словам, российские бойцы «методично продвигаются, участок за участком».

Ранее польский журналист Мартин Вывал написал, что фронт Вооруженных сил Украины может потерпеть крах по пяти причинам. В частности, в качестве первой причины грядущего краха ВСУ западный журналист назвал нехватку военных кадров и проблемы с мобилизацией в украинскую армию.

В свою очередь, обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс предрек крах обороне ВСУ в Донбассе. По его словам, это случится, если украинская армия потеряет город Покровск.

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