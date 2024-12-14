«Самая миллиардерская вещь на свете». Цукерберг дарит жене странные подарки. Как они выглядят и сколько стоят?

Состояние американского медиамагната Марка Цукерберга составляет более 212 миллиардов долларов. Почти половину своей жизни он занимает почетные места в рейтингах самых богатых людей мира. И все это время рядом с предпринимателем — его верная спутница, супруга Присцилла Чан. За годы любви и поддержки он одарил жену всеми возможными благами, а когда список «обычных», хотя и баснословно дорогих подарков подошел к концу, бизнесмен принялся удивлять ее нестандартными идеями. Какие самые необычные вещи Цукерберг преподносил возлюбленной и во сколько они ему обошлись — в материале «Ленты.ру».

Самый романтичный подарок

В ноябре, на 21-ю годовщину отношений, глава Meta (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) удивил супругу неожиданным подарком. Он исполнил ей серенаду — альтернативную версию песни Get Low рэпера Лил Джона. В этом Цукербергу помог его старый друг, музыкальный продюсер T-Pain. Бизнесмен объяснил, что, когда он впервые увидел Присциллу на студенческой вечеринке, в зале заиграл именно этот трек.

«Поэтому каждый раз мы слушаем его в годовщину наших отношений, — написал он тогда в соцсетях. — В этом году я работал с T-Pain над нашей собственной версией этого лирического шедевра. Звук погромче! Трек также доступен на Spotify. Люблю тебя, Присцилла». Известно, что все доходы от трека исполнитель отправит в фонд Save the Music Foundation.

Фото: Taylor Hill / Getty Images

После праздника Цукерберг опубликовал видео, на котором запечатлел реакцию супруги на подарок. В ролике Чан рассмеялась с первых секунд песни, а ее муж отметил, что это — самый романтичный презент за всю историю их отношений.

Марк и Присцилла познакомились на студенческой вечеринке в 2003 году, когда оба учились в Гарварде. Через девять лет они устроили свадебную церемонию на открытом воздухе, в своем доме в Пало-Альто, штат Калифорния. Три года спустя у пары родился первый ребенок, дочь Максима, а затем еще две девочки — Августа и Аурелия.

Самый странный подарок

А в августе медиамагнат сделал жене самый необычный подарок. На заднем дворе их дома Марк разместил двухметровую статую в виде Присциллы, созданную американским скульптором Дэниелом Аршамом. Лицо и фигура статуи выполнены в фирменном бирюзовом цвете ювелирного дома Tiffany & Co, с которым не раз сотрудничал художник. А развивающиеся за ее спиной одежды, напоминающие крылья ангела, отлиты из бронзы с патиной.

$50 млн стоила статуя Присциллы Чан

Фото: @zuck

«Возвращаю римскую традицию создания статуи своей жены», — заявил предприниматель, который является поклонником первого римского императора Августа. Вероятно, он и вдохновил Цукерберга на такой подарок: сам Август посвятил своей жене Ливии Друзилле несколько архитектурных комплексов, которые подчеркивали ее красоту, элегантность, преданность и роль матери, партнера и покровительницы общества.

«Чем больше меня, тем лучше?» — в свою очередь, обратилась к подписчикам Чан под фото скульптуры в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Однако положительный ответ дали не все комментаторы. Так, например, одни назвали статую «довольно нелестной», а другие подчеркнули, что это — «самая миллиардерская вещь на свете».

Подарок для себя и для нее

Пару месяцев спустя заботливый супруг преподнес Присцилле снятый с производства автомобиль Porsche Cayenne Turbo GT, который немецкая марка вновь выпустила специально для нее. Более того, Цукерберг заказал у легендарного тюнинг-ателье West Coast Customs индивидуальный дизайн машины. У минивэна, выполненного в кузове купе, — удлиненный корпус, три ряда кресел и раздвижные задние двери.

$200 000 потратил Цукерберг на автомобиль для жены

«Присцилла хотела минивэн, поэтому я спроектировал то, что, я почти уверен, должно существовать — минивэн Porsche Cayenne Turbo GT. Добавил ручную коробку передач GT3 Touring, чтобы он подходил и для нее, и для меня», — объявил бизнесмен в соцсетях.

Фото: @zuck

Личным транспортом в этом году миллиардер не забывал радовать и себя. За несколько месяцев до своего 40-летия Цукерберг приобрел мегаяхту стоимостью 300 миллионов долларов, что делает ее одной из самых дорогих яхт в мире. В комплекте с ней за 30 миллионов долларов было куплено сопровождающее судно-партнер. В начале марта Цукерберга заметили в Нидерландах во время экскурсии по судну Project 1010 производителя Launchpad, а уже через три недели судно доставили в США.

117-метровая лодка изготовлена из стали и алюминия, вмещает 24 гостя и до 48 членов экипажа. Она оснащена четырьмя двигателями MTU мощностью 5846 лошадиных сил каждый, что позволяет ей развивать максимальную скорость до 24 узлов (44 километра в час). В носовой части располагается теннисный корт, а на кормовой палубе — вертолет, который доставляет гостей с материка.

Самый трогательный подарок от жены

К этому дню рождения мужа тщательно подготовилась и Присцилла Чан. Помимо праздничной вечеринки женщина подготовила возлюбленному трогательный сюрприз, который напомнил ему о юношеских временах. Супруга воссоздала несколько важных для бизнесмена локаций: детскую спальню, где он учился программированию, общежитие в Гарварде, первую квартиру и офис, где ему приходилось работать сутками напролет.

«Присцилла устроила мне небольшую вечеринку и воспроизвела кучу мест, где я когда-то жил: моя детская спальня, где я научился кодировать, гарвардское общежитие, где я запустил Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), первая квартира с одним матрасом на полу, где я жил, пока мы не достигли 100 миллионов пользователей, офисный кабинет, где мы работали днем и ночью, чтобы обогнать конкурентов», — поделился тогда Цукерберг в соцсетях.

Фото: @zuck

Самые щедрые подарки

Предприниматель не скупится на подарки не только жене, но и друзьям. Например, прошлым летом он стал гостем на свадьбе Ананта Амбани и Радхики Мерчант — сына миллиардера Мукеша Амбани и дочери владельца крупной фармкомпании Вирена Мерчанта. Помимо семьи Цукерберга, на торжество в Мумбаи пригласили Иванку Трамп, Билла Гейтса, Хиллари Клинтон, Рианну, Кэти Перри и других знаменитостей.

Цукерберг преподнес паре частный самолет за 36 миллионов долларов

В 2016 году пара пришла на аудиенцию к Папе Римскому Франциску, где они обсуждали важную роль технологий в борьбе с бедностью. Тогда бизнесмен рассказал понтифику о проекте Aquila — работающих на солнечных батареях беспилотниках, призванных обеспечить население развивающихся стран доступом к интернету — и подарил ему такую модель.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан — известные филантропы. За два года до этого они пожертвовали 120 миллионов долларов системе государственных школ в районе залива Сан-Франциско. «Образование невероятно дорого, а это — капля в море», — считает Чан.