Иранской певице грозит тюрьма за онлайн-концерт

Против певицы из Ирана возбудили уголовное дело за онлайн-концерт без хиджаба

Против иранской певицы Парасту Ахмади и ее производственной группы возбудили уголовное дело за исполнение музыки в прямом эфире без хиджаба. Об этом сообщает телеканал Iran International.

Выступление без зрителей состоялось 11 декабря на YouTube-канале певицы. Концерт транслировался в прямом эфире. Ахмади не только выступила соло, что запрещено иранскими законами, но также обнажила плечи. Несмотря на то, что в Иране доступ к видеоплатформе ограничен, за 18 часов выступление собрало более 150 000 просмотров и стало одной из самых обсуждаемых тем в иранских социальных сетях.

В свою очередь, власти считают, что концерт «не имел юридического разрешения и не соответствовал правовым и культурным стандартам», отмечает телеканал.

В 2022 году певицу уже вызывали сотрудники службы безопасности Ирана, а в ее доме был проведен обыск после того, как она исполнила песню «Из крови молодежи нации» во время общенациональных протестов против ношения хиджабов.

Ранее сообщалось, что в иранской столице Тегеран откроется «психологическая клиника» для женщин, которые снимают хиджаб, несмотря на требующий от них закон о покрытии головы в общественных местах.