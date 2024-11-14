В Иране откроется клиника для снимающих хиджаб женщин

В Тегеране откроется психологическая клиника для женщин, снимающих хиджаб

В иранской столице Тегеран откроется «психологическая клиника» для женщин, которые снимают хиджаб, несмотря на требующий от них закон о покрытии головы в общественных местах. Об этом сообщает Al Arabiya.

«В Тегеране откроется психологическая клиника, направленная на предотвращение снятия хиджаба, для подростков, молодых мужчин и женщин. В ней будут предприниматься усилия по обеспечению осведомленности в этом вопросе, а также научное и психологическое лечение стремления к снятию хиджаба», — заявила глава иранского Департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби.

По словам Талеби, женщины и подростки, нарушающие религиозные требования, будут находиться в учреждении «на добровольной основе». Кроме того, она подчеркнула, что лечение будет содействовать «достоинству и скромности».

3 ноября студентка Исламского университета Азад в Тегеране разделась до нижнего белья на улице в знак протеста против притеснений, которым подверглась из-за неправильного ношения хиджаба. Студенческая организация университета заявила, что девушка сняла одежду после того, как подверглась притеснениям со стороны военизированного формирования «Басидж».