В Иране студентка разделась на улице в знак протеста против хиджаба

Iran International: студентка разделась на улице после притеснений из-за хиджаба

Студентка Исламского университета Азад в Тегеране (Иран) разделась на улице в знак протеста против притеснений, которым подверглась из-за неправильного ношения хиджаба. Об этом сообщает Iran International.

Видеозапись, на которой видно, как девушка в нижнем белье прогуливается по кампусу Научно-исследовательского отделения университета, стала вирусной в иранских социальных сетях. На другом видео показано, что вскоре студентку задержали правоохранительные органы. Информации об аресте подтвердил директор учебного заведения по связям с общественностью Амир Махджуб. «В настоящее время расследуются мотивы, послужившие причиной для ее действий», — написал он в соцсети X.

Студенческая организация университета заявила, что студентка сняла одежду после того, как подверглась притеснениям со стороны военизированного формирования «Басидж». Они следят за порядком и в том числе проверяют внешний вид женщин на соответствие нормам закона. В студенческой организации утверждают, одежда девушки не понравилась членам «Басидж», они сняли с нее платок и порвали одежду.

Кроме того, по данным издания, девушку избили во время задержания.

В 2023 году в Иране ужесточили наказание для женщин за отсутствие хиджаба. Нарушительницы обязаны выплатить штраф. Кроме того, их могут уволить с работы или лишить доступа к социальным сетям.