В США рассказали о кризисе китайской экономики

WSJ: экономика Китая столкнулась с кризисом из-за переизбытка мощностей

Китайская экономика столкнулась с переизбытком мощностей и «порочным кругом» проблем. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Аналитики из США заявили, что из-за переизбытка мощностей и снижения спроса местные производители вынуждены снижать цены и размер инвестиций. Основатель Китайского исследовательского центра Пенелопа Прайм заявила, что на фоне этого покупатели откладывают покупки, ожидая дальнейшего падения цен. Прайм описала проблемы Китая словами «порочный круг».

В качестве примера эксперты привели ситуацию с одним из крупнейших производителей бумаги в регионе Shandong Chenming Paper. Чтобы освободить склады от продукции компания снизила цены, однако ее убытки выросли. В итоге ей пришлось остановить три четверти производственных мощностей.

В WSJ отметили, что если среди населения укореняются ожидания низких цен, то эту ситуацию становится сложно изменить. В качестве примера авторы привели Японию, где в 1900-х годах случился кризис в сегменте недвижимости и фондовом рынке. Из-за того, что японцы сосредоточились на выплате долгов, в стране почти 30 лет наблюдался слабый рост экономики.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнанной в угол. По его словам, экономика ФРГ сильно зависит от экспорта, однако сейчас США и Китай закрывают рынки.