Стало известно о ликвидации высокопоставленного майора ВСУ

Военкор Поддубный: ВС РФ ударом БПЛА ликвидировали майора ВСУ Дупешко

Российские войска ликвидировали начальника разведки 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) майора Николая Дупешко. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он отметил, что Дупешко был участником переподготовки офицеров ВСУ по стандартам армии США. Поддубный также уточнил, что военного ликвидировали ударом российского беспилотника на покровском направлении.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО был ликвидирован известный по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны» актер театра и кино Василий Кухарский, вступивший в ВСУ.