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03:34, 15 декабря 2024Мир

Глава Apple Тим Кук встретился с Трампом в его резиденции

NYT: глава Apple Тим Кук встретился с Трампом в его резиденции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Тим Кук

Тим Кук. Фото: Christoph Dernbach / Globallookpress.com

Генеральный директор компании Apple Тим Кук встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

«Тим Кук встретился с Трампом в Мар-а-Лаго. Они ужинали на внутреннем дворике резиденции», — рассказали собеседники газеты, отметив, что встреча состоялась 13 декабря.

Издание пишет, что визит Кука в резиденцию Трампа позволит ему получить поддержку по ряду вопросов, которые имеют значение для дальнейшей деятельности Apple. Так, речь идет о давлении на App Store со стороны европейских регуляторов, а также о возможном введении новых тарифов в США, которые могут оказать влияние на производство продукции компании.

Ранее Кук заявил, что не уйдет со своего поста, пока не «услышит внутренний голос». По словам 64-летнего бизнесмена, когда он примет решение покинуть компанию, то сразу же начнет искать преемника: «Я сосредоточусь на том, что буду думать над следующим боссом». Кук рассказал, что не представляет свою жизнь без Apple, так как работает в корпорации с 1998 года.

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