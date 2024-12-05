Глава Apple Тим Кук отказался уходить из компании

Глава Apple Тим Кук назвал условие ухода из компании в интервью Wired

Руководитель корпорации Apple Тим Кук заявил, что не уйдет со своего поста, пока не «услышит внутренний голос». Об это предприниматель рассказал в интервью Wired.

В рамках разговора журналист Стивен Леви спросил Кук о его планах на пенсию. Глава IT-гиганта отказался выходить на отдых, однако, назвав условие для завершения работы в Apple. «Я буду работать, пока голос в моей голове не скажет: "Пора"», — признался миллиардер.

По словам 64-летнего Тима Кука, когда он примет решение покинуть компанию, то сразу же начнет искать преемника: «я сосредоточусь на тем, что буду думать над следующим боссом». Кук рассказал, что не представляет свою жизнь без Apple, так как работает в корпорации с 1998 года. «Это подавляющая часть моей взрослой жизни. И поэтому я люблю ее», — подчеркнул предприниматель.

Слухи о скором уходе Тима Кука из Apple появляются последние несколько лет. В мае инсайдер Bloomberg Марк Гурман рассказал, что основным претендентом на пост нового руководителя рассматривают главного операционного директора Apple Джеффа Уильямса. Журналисты отмечают сходство между топ-менеджерами и часто называют Уильямса «Тимом Куком Тима Кука».

В интервью Wired Тим Кук также заметил, что основная цель Apple заключается в том, чтобы сделать жизнь пользователей лучше. Он отметил, что компания добилась успеха в производстве гаджетов, которые «спасают жизнь».