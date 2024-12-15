Хинштейн заявил о тяжелейших условиях в оккупированных под Курском деревнях

Хинштейн: оккупированные под Курском деревни находились в тяжелейших условиях

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о тяжелейших условиях в оккупированных под Курском деревнях. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам политика, речь идет о населенных пунктах Плехово, Дарьино и Новоивановка, которые в настоящее время оказались освобождены. «Наши военные освободили не только территории, они освободили самое главное — людей, которые несколько месяцев находились под оккупацией врага, в тяжелейших условиях», — отметил он.

Также врио губернатора указал, что на данный момент совместными усилиями военнослужащих, спасателей, медиков и волонтеров жителей упомянутых деревень необходимо эвакуировать.

Ранее в декабре Хинштейн заявил о вале жалоб от жителей Курской области.