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17:38, 15 декабря 2024Россия

Хинштейн заявил о тяжелейших условиях в оккупированных под Курском деревнях

Хинштейн: оккупированные под Курском деревни находились в тяжелейших условиях
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о тяжелейших условиях в оккупированных под Курском деревнях. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам политика, речь идет о населенных пунктах Плехово, Дарьино и Новоивановка, которые в настоящее время оказались освобождены. «Наши военные освободили не только территории, они освободили самое главное — людей, которые несколько месяцев находились под оккупацией врага, в тяжелейших условиях», — отметил он.

Также врио губернатора указал, что на данный момент совместными усилиями военнослужащих, спасателей, медиков и волонтеров жителей упомянутых деревень необходимо эвакуировать.

Ранее в декабре Хинштейн заявил о вале жалоб от жителей Курской области.

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