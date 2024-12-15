Кадыров заявил об ударах «Искандером» по объекту в Харькове

Глава Чечни Кадыров сообщил о двух ударах «Искандером» по объекту в Харькове

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об ударе Воздушно-космических сил (ВКС) России по одному из объектов в Харькове. В своем Telegram-канале он сообщил, что атака производилась дважды с помощью ракетного комплекса «Искандер».

По словам Кадырова, удар был нанесен в полдень по месту, где располагались бойцы 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украны (ВСУ). В результате было ликвидировано около 200 военных.

Глава Чечни отметил, что так Россия ответила на атаку беспилотниками по региону. «В следующий раз (...) мы будем наносить избирательные удары по местам скопления личного состава ВСУ. И последствия таких ударов будут во много раз страшнее», — предупредил он.