ВСУ запретило отход находящимся в Великой Новоселке военным

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) запретило личному составу покидать Великую Новоселку. Об этом в воскресенье, 15 декабря, со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

По данным агентства, о том, что личному составу группировки запретили покидать населенный пункт на юге Донецкой области, свидетельствуют данным разведки. Это уже привело к тому, что украинские военные на данном участке фронта предпочитают сдаваться.

10 декабря Вооруженные силы (ВС) России вышли к южной окраине поселка Великая Новоселка, где находится украинский командный и логистический пункт.

12 декабря группа бойцов 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр)ВСУ сдалась в плен военнослужащим ВС России под Великой Новоселкой вместо контратаки.