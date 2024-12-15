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12:35, 15 декабря 2024Бывший СССР

Командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку

ВСУ запретило отход находящимся в Великой Новоселке военным
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Reuters

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) запретило личному составу покидать Великую Новоселку. Об этом в воскресенье, 15 декабря, со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

По данным агентства, о том, что личному составу группировки запретили покидать населенный пункт на юге Донецкой области, свидетельствуют данным разведки. Это уже привело к тому, что украинские военные на данном участке фронта предпочитают сдаваться.

10 декабря Вооруженные силы (ВС) России вышли к южной окраине поселка Великая Новоселка, где находится украинский командный и логистический пункт.

12 декабря группа бойцов 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр)ВСУ сдалась в плен военнослужащим ВС России под Великой Новоселкой вместо контратаки.

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