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09:40, 12 декабря 2024Бывший СССР

Группа бойцов ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой

Группа бойцов ВСУ сдалась в плен вместо контратаки под Великой Новоселкой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Группа бойцов 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Великой Новоселкой сдалась в плен военнослужащим ВС России вместо контратаки, передает ТАСС.

«Мы сразу сдались, остальные уничтожены», — приводятся в публикации агентства слова одного из сдавшихся в плен бойцов ВСУ.

Военнослужащий добавил, что около 28 солдат ВСУ отказались сдаваться в плен и не смогли пережить контратаку.

Ранее пленный украинский боец Сидорик заявил, что президентская бригада ВСУ начала отступление со своих позиций в Великой Новоселке и окрестностях на юге Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, похожая ситуация складывается для армии Украины по всей линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении.

В конце ноября стало известно о взятии ВС России поселка Раздольное. Контроль над ним установили бойцы восточной группировки российских войск.

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