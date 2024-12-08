Пленный боец заявил об отступлении президентской бригады ВСУ в ДНР

Пленный боец Сидорик: президентская бригада ВСУ отступает в Великой Новоселке

Президентская бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала отступление со своих позиций в Великой Новоселке и окрестностях на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил в беседе с ТАСС военнопленный боец этой бригады Алексей Сидорик.

«Вся (бригада) отступает (в Великой Новоселке), полностью — девятка (девятая рота — прим. «Ленты.ру»), восьмерка, семерка. С наших позиций уже ушли тоже. Все оттягиваются», — уточнил военнослужащий.

По словам Сидорика, похожая ситуация складывается для украинской армии по всей линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении.

Ранее боец ВСУ встретился в российском плену с бросившим взвод на убой командиром. Видео их разговора опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».