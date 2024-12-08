Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:26, 8 декабря 2024Бывший СССР

Пленный боец заявил об отступлении президентской бригады ВСУ в ДНР

Пленный боец Сидорик: президентская бригада ВСУ отступает в Великой Новоселке
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Президентская бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала отступление со своих позиций в Великой Новоселке и окрестностях на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил в беседе с ТАСС военнопленный боец этой бригады Алексей Сидорик.

«Вся (бригада) отступает (в Великой Новоселке), полностью — девятка (девятая рота — прим. «Ленты.ру»), восьмерка, семерка. С наших позиций уже ушли тоже. Все оттягиваются», — уточнил военнослужащий.

По словам Сидорика, похожая ситуация складывается для украинской армии по всей линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении.

Ранее боец ВСУ встретился в российском плену с бросившим взвод на убой командиром. Видео их разговора опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Асад вылетел из Дамаска, командование армии объявило о капитуляции. Что происходит в Сирии?

      Президенту Южной Кореи присвоили статус подозреваемого по делу о мятеже

      Пленный боец заявил об отступлении президентской бригады ВСУ в ДНР

      Сирийские курды повысят уровень боеготовности до максимума

      Основатель Pink Floyd высказался в адрес Зеленского

      Израильские танки вошли в Сирию

      Сальдо сделал заявление о будущем Украины

      Зурабишвили заявила о беседе с Трампом и Макроном по поводу ситуации в Грузии

      Лидер правящей партии рассказал о досрочном уходе президента Южной Кореи

      В российском регионе произошло возгорание после падения БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше