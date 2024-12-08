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06:18, 8 декабря 2024Россия

Боец ВСУ встретился в плену с бросившим взвод на убой командиром

«РВ»: боец ВСУ Аносов встретился в плену с бросившим взвод на убой командиром
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Боец 117 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Аносов попал в плен к ВС России на покровском направлении и встретился там со своим командиром Назарием Мосейчуком, который бросал своих солдат на убой. Видео их разговора опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На кадрах солдат задает командиру интересующие его вопросы, например, почему Мосейчук отдавал приказ идти в бой, когда было ясно, что это решение будет стоить жизней целого взвода. В ответ командир ссылался на приказы, отдаваемые высшим командованием по рации, и пытался снять с себя всю ответственность.

Боец Аносов возразил командиру, что именно он должен был следить за обстановкой и принимать решения на месте, поскольку высшее руководство не может видеть полной картины происходящего. Судя по видео, этой встречей солдат остался разочарован.

Ранее пленный боец ВСУ Вячеслав Рябина рассказал об ударе украинским дроном «Баба-яга» по своим же солдатам, которые сдались в плен. Также по ним вели огонь из 120-миллиметрового миномета.

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