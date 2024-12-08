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05:08, 8 декабря 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал об ударе украинским дроном по своим солдатам

Пленный Рябина: ВСУ ударили дроном по сдавшимся в Курской области десантникам
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дроном «Баба-яга» по бойцам 95-й десантно-штурмовой бригады, сдавшейся в плен в Курской области. Об этом рассказал пленный Вячеслав Рябина в беседе с РИА Новости.

Рябина рассказал, что он был стрелком-пулеметчиком 95-й десантно-штурмовой бригады. Вместе с двумя сослуживцами он решил сдаться в бой, после чего на них начали сбрасывать боеприпасы с украинского беспилотника. Также по ним вели огонь из 120-миллиметрового миномета. После прекращения стрельбы солдаты сдались в плен российским бойцам.

Ранее командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии группировки войск «Юг» с позывным Шмель рассказал, что ВСУ стали массово применять тяжелые ночные дроны-бомбардировщики типа «Баба-яга» в светлое время суток.

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