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16:19, 10 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные вышли к командному пункту ВСУ в Великой Новоселке

Рогов: ВС России вышли к командному пункту ВСУ в Великой Новоселке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России вышли к южной окраине поселка Великая Новоселка, где находится украинский командный и логистический пункт. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска срезали карман юго-восточнее поселка Великая Новоселка и вышли к южному предместью», — сказал он. Рогов добавил, что ВС России контролируют участок на восток от трассы из Благодатного.

Кроме того, он отметил, что украинским войскам в населенном пункте угрожает риск попадания в огневой мешок. Как уточняется, продвижение ВС РФ к Великой Новоселке даст возможность взять под огневой контроль трассу, по которой проходит снабжение противника между ореховским и времевским направлениями.

Ранее Рогов сообщил о провальных попытках украинских военных контратаковать к северу от Великой Новоселки. По его словам, противник атаковал села Раздольное и Новый Комар в попытке выбить российских военнослужащих.

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