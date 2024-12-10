Российские военные вышли к командному пункту ВСУ в Великой Новоселке

Рогов: ВС России вышли к командному пункту ВСУ в Великой Новоселке

Вооруженные силы (ВС) России вышли к южной окраине поселка Великая Новоселка, где находится украинский командный и логистический пункт. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска срезали карман юго-восточнее поселка Великая Новоселка и вышли к южному предместью», — сказал он. Рогов добавил, что ВС России контролируют участок на восток от трассы из Благодатного.

Кроме того, он отметил, что украинским войскам в населенном пункте угрожает риск попадания в огневой мешок. Как уточняется, продвижение ВС РФ к Великой Новоселке даст возможность взять под огневой контроль трассу, по которой проходит снабжение противника между ореховским и времевским направлениями.

Ранее Рогов сообщил о провальных попытках украинских военных контратаковать к северу от Великой Новоселки. По его словам, противник атаковал села Раздольное и Новый Комар в попытке выбить российских военнослужащих.