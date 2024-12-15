Крушение танкеров в Черном море объяснили сезонными штормами

Военный эксперт Дандыкин: сезонный шторм привел к крушению двух танкеров

Штормы в осенне-зимний сезон в Черном море особенно сильны, поэтому могли привести к крушению двух танкеров, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру.

Предполагалось, что будет шторм. На Черном море штормы очень жесткие. И в прошлом году так было, это так называемый осенне-зимний период. Сейчас предполагается, что это следствие шторма, может и такое быть Василий Дандыкин военный эксперт

«Все зависит от состояния судна, от силы шторма. Бывали такие случаи, что переламывало во время шторма различные корабли. Всегда, когда где-то такие условия, запрашивается метеопрогноз и метеосводки. Я думаю, здесь будет разбирательство, что, как и почему. И потом учтите, что в Керченском проливе судоходство непростое, потому что есть опасность нападения врага», — объяснил он.

По словам специалиста, сейчас самое главное — это локализовать разлив топлива и устранить последствия.

Днем 15 декабря стало известно, что в Черном море неподалеку от Керченского пролива терпят бедствие два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Один их них, которое перевозило свыше четырех тысяч тонн мазута, разломило пополам. На обоих суднах в общей сложности находятся по меньшей мере 26 человек, к ним выдвинулись спасатели.

