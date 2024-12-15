Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:42, 15 декабря 2024Россия

Крушение танкеров в Черном море объяснили сезонными штормами

Военный эксперт Дандыкин: сезонный шторм привел к крушению двух танкеров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatoly Menzhiliy / Shutterstock / Fotodom  

Штормы в осенне-зимний сезон в Черном море особенно сильны, поэтому могли привести к крушению двух танкеров, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру.

Предполагалось, что будет шторм. На Черном море штормы очень жесткие. И в прошлом году так было, это так называемый осенне-зимний период. Сейчас предполагается, что это следствие шторма, может и такое быть

Василий Дандыкинвоенный эксперт

«Все зависит от состояния судна, от силы шторма. Бывали такие случаи, что переламывало во время шторма различные корабли. Всегда, когда где-то такие условия, запрашивается метеопрогноз и метеосводки. Я думаю, здесь будет разбирательство, что, как и почему. И потом учтите, что в Керченском проливе судоходство непростое, потому что есть опасность нападения врага», — объяснил он.

По словам специалиста, сейчас самое главное — это локализовать разлив топлива и устранить последствия.

Днем 15 декабря стало известно, что в Черном море неподалеку от Керченского пролива терпят бедствие два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Один их них, которое перевозило свыше четырех тысяч тонн мазута, разломило пополам. На обоих суднах в общей сложности находятся по меньшей мере 26 человек, к ним выдвинулись спасатели.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Керченском проливе терпят бедствие два танкера. Их напополам разрубили волны. Что стало с экипажем?

      Патриарх Кирилл назвал богатство божьим даром и призвал им поделиться

      Один моряк погиб в результате крушения танкеров в Керченском проливе

      Группа украинских военных воспользовалась российской листовкой для сдачи в плен

      Очевидец рассказал о крушении танкера в Керченском проливе

      Крушение танкеров в Черном море объяснили сезонными штормами

      Названа одна из версий крушения танкеров в Керченском проливе

      Глава Службы внешней разведки России дал комментарий о кандидате Трампа на пост главы ЦРУ

      Стало известно о 13 спасенных моряках с терпящих бедствие в Керченском проливе танкеров

      В Лондоне из-за стрельбы погибла женщина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше